Короче (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественный скетчком об обычной жизни и проблемах парня за тридцать. Комедия с Борисом Дергачевым и Мариной Васильевой в главных ролях.



Тридцатилетний холостяк живет в Москве и каждый день сталкивается с различными трудностями, такими как уборка, приготовление пищи, свидания с девушками и поиск работы. Он испытывает сложности в общении с противоположным полом и принятии ответственных решений, постоянно откладывает важные дела на следующий день и попадает в комичные ситуации. Шоу состоит из десяти юмористических зарисовок, отражающих повседневную жизнь среднестатистического молодого человека, и является совреме�нной адаптацией успешного французского сериала «Bref».



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