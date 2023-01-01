Короче (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Короче
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Отечественный скетчком об обычной жизни и проблемах парня за тридцать. Комедия с Борисом Дергачевым и Мариной Васильевой в главных ролях.
Тридцатилетний холостяк живет в Москве и каждый день сталкивается с различными трудностями, такими как уборка, приготовление пищи, свидания с девушками и поиск работы. Он испытывает сложности в общении с противоположным полом и принятии ответственных решений, постоянно откладывает важные дела на следующий день и попадает в комичные ситуации. Шоу состоит из десяти юмористических зарисовок, отражающих повседневную жизнь среднестатистического молодого человека, и является совреме�нной адаптацией успешного французского сериала «Bref».
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Информация
Рейтинг
- ИФРежиссёр
Илья
Фарфель
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Марина
Васильева
- ДГАктриса
Дария
Гомес
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- Актёр
Александр
Якин
- МБАктриса
Марина
Богатова
- АПАктёр
Александр
Потапов
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- ДШАктёр
Денис
Шаблий
- НТАктриса
Наталья
Торсунова
- Сценарист
Станислав
Гунько
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- ВССценарист
Василий
Смолин
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- СНХудожник
Сергей
Николаев
- СБХудожник
Сергей
Богданов
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ПРОператор
Полина
Разина
- Композитор
Иван
Канаев