8.82019, Короче. Сезон 1. Серия 10
Комедия18+
Серия в подписке «START»
Короче (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Короче
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Короче
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Короче
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Короче
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Комедия по-быстрому. Голая правда о тридцатилетних, о которой не говорят вслух. Но не главный герой, этот парень говорит честно, быстро и вообще не думает. Он живeт от зарплаты до зарплаты, ходит в магазин со своим пакетом, хвастается айфоном перед друзьями и, конечно, безнадeжно влюблeн
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фарфель
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Марина
Васильева
- ДГАктриса
Дария
Гомес
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- Актёр
Александр
Якин
- МБАктриса
Марина
Богатова
- АПАктёр
Александр
Потапов
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- ДШАктёр
Денис
Шаблий
- НТАктриса
Наталья
Торсунова
- Сценарист
Станислав
Гунько
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- ВССценарист
Василий
Смолин
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- СНХудожник
Сергей
Николаев
- СБХудожник
Сергей
Богданов
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ПРОператор
Полина
Разина
- Композитор
Иван
Канаев