Короче (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Комедия по-быстрому. Голая правда о тридцатилетних, о которой не говорят вслух. Но не главный герой, этот парень говорит честно, быстро и вообще не думает. Он живeт от зарплаты до зарплаты, ходит в магазин со своим пакетом, хвастается айфоном перед друзьями и, конечно, безнадeжно влюблeн

