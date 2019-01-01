Короче (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Короче. Сезон 1. Серия 10
Короче
1-й сезон
10-я серия
8.82019, Короче. Сезон 1. Серия 10
Комедия18+
Комедия по-быстрому. Голая правда о тридцатилетних, о которой не говорят вслух. Но не главный герой, этот парень говорит честно, быстро и вообще не думает. Он живeт от зарплаты до зарплаты, ходит в магазин со своим пакетом, хвастается айфоном перед друзьями и, конечно, безнадeжно влюблeн

