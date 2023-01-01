Биография

Александр Якин – российский актер кино и театра, также известен как телеведущий. Родился 8 июня 1990 года в городе Чехов Московской области. В ранние годы будущий актер играл в местном детском театре и уже знал, с какой профессией хочет связать свою судьбу. Первую эпизодическую роль Александр Якин получил еще в школе, в 2000 году, снявшись в фильме «Профессия – спасатель». После школы поступил на актерский факультет ГИТИСа, окончив который получил работу в Театре наций. Известность на всю страну пришла к Якину еще в старших классах, когда он начал сниматься в сериале «Счастливы вместе». Женат на своей сокурснице и коллеге, актрисе Анне Зайцевой. Еще подростком Александр Якин появился в фильмах «Парниковый эффект» и «Клюквенные поля навсегда», роли в которых стали для него первыми серьезными. После успеха в ситкоме «Счастливы вместе» актер сыграл еще в нескольких фильмах и сериалах, самые известные из которых – «Универ», «Физрук», а также сериал «Восьмидесятые», где он исполнил главную роль – студента Вани Смирнова. Помимо фильмов и сериалов, Александр Якин имеет в своем послужном списке работу над озвучиванием – принял участие в дубляже мультфильма «Кот Гром и заколдованный дом». С 2014 года Якин является ведущим передачи «Идем в кино!», также актер продолжает играть в Театре наций и сниматься в телесериалах.