Без памяти
Wink
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Без памяти
8.42021, Без памяти 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы18+

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Без памяти (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ольга занимается продажами в китайской компании, но узнает, что руководство собирается уволить всех незамужних сотрудниц. Чтобы не потерять работу, Ольге нужно за две недели найти супруга. Отчаявшись встретить подходящего кандидата традиционными способами, она по совету подруги, работающей в больнице, решает выдать себя за невесту одного из пациентов – бизнесмена из Москвы, потерявшего память после жестокого нападения.

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6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Без памяти»

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