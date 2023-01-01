Без памяти (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Ольга занимается продажами в китайской компании, но узнает, что руководство собирается уволить всех незамужних сотрудниц. Чтобы не потерять работу, Ольге нужно за две недели найти супруга. Отчаявшись встретить подх�одящего кандидата традиционными способами, она по совету подруги, работающей в больнице, решает выдать себя за невесту одного из пациентов – бизнесмена из Москвы, потерявшего память после жестокого нападения.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Александр
Якин
- АПАктриса
Арина
Постникова
- Актёр
Александр
Голубков
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- Актёр
Александр
Силаев
- ИСАктриса
Ирина
Старичкова
- Сценарист
Константин
Наумочкин
- СССценарист
Сергей
Соколов
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АРПродюсер
Альберт
Рябышев
- АУПродюсер
Андрей
Ушацкий
- ОРПродюсер
Ольга
Рябышева
- АКОператор
Андрей
Капранов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков