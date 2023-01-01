Биография

Александр Силаев — российский актер театра и кино. Родился во Владивостоке 30 июля 1976 года. С детства увлекался театральным ремеслом, поэтому с выбором профессии проблем не возникло. В 2002 году окончил Дальневосточную государственную академию искусств, а спустя время перебрался в Москву. Сотрудничал с Театром на Таганке. Сегодня фильмография Александра Силаева насчитывает более 30 работ. Актера можно встретить в сериалах «Следствие любви», «Без памяти», «Метод 2», «Реализация», «Шифр», «Тайны госпожи Кирсановой», «Красивая жизнь», «Восьмидесятые».