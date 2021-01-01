Без памяти. Серия 2
Wink
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Без памяти
1-й сезон
2-я серия
8.42021, Без памяти. Серия 2
Комедии, Мелодрамы18+

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Без памяти (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Ольга занимается продажами в китайской компании, но узнает, что руководство собирается уволить всех незамужних сотрудниц. Чтобы не потерять работу, Ольге нужно за две недели найти супруга. Отчаявшись встретить подходящего кандидата традиционными способами, она по совету подруги, работающей в больнице, решает выдать себя за невесту одного из пациентов – бизнесмена из Москвы, потерявшего память после жестокого нападения.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Без памяти»