Биография

Константин Наумочкин — российский продюсер, сценарист и режиссер. Родился в Иркутской области 22 января 1960 года. По образованию Константин — физик, но в науку он так и не пошел. Играя в КВН, постепенно увлекся телевидением и в дальнейшем так и остался в индустрии. С подачи Александра Акопова, нынешнего президента кинокомпании «Амедиа», переехал в Москву и стал зампродюсера на канале «Деловая Россия». Проходил курсы сценариста и режиссера в 1999 году, по окончании учебы запустил сериалы «Московские окна» и «Лучший город Земли» на РТР. С 2003 года Константин Наумочкин работает креативным продюсером в «Амедиа». У режиссера за плечами много известных ситкомов: «Кто в доме хозяин», «Воронины», «Гуманоиды в Королеве», «Моя прекрасная няня», «Амазонки», а также два сезона детективного сериала «Метод Лавровой».