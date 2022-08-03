Мультфильм Синий трактор смотреть онлайн

Мультсериал «Синий трактор» для малышей — это удивительная вселенная, созданная для обучения детей через игру и песни в компании забавных персонажей. Мультфильм для детей от сценариста хита «Маша и Медведь».



Синий трактор — главный герой мультсериала, который поет, рассказывает истории и помогает детям учиться новому. Вместе с котенком Котэ, Кукутиками и Профессором кислых щей Синий трактор отправляется в увлекательные приключения, благодаря которым малыши знакомятся с разными цветами, животными и учатся считать. Эпизоды сериала затрагивают разные темы: от алфавита и фруктов до путешествий на ракете и изучения природы.



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