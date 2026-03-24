Синий трактор. Сезон 2
Wink
Детям
Синий трактор
2-й сезон

Синий трактор (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

8.82016, Синий трактор. Сезон 2 1 серия
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мультсериал «Синий трактор» для малышей — это удивительная вселенная, созданная для обучения детей через игру и песни в компании забавных персонажей. Мультфильм для детей от сценариста хита «Маша и Медведь».

Синий трактор — главный герой мультсериала, который поет, рассказывает истории и помогает детям учиться новому. Вместе с котенком Котэ, Кукутиками и Профессором кислых щей Синий трактор отправляется в увлекательные приключения, благодаря которым малыши знакомятся с разными цветами, животными и учатся считать. Эпизоды сериала затрагивают разные темы: от алфавита и фруктов до путешествий на ракете и изучения природы.

Этот мультсериал поможет сделать образовательный процесс для детей захватывающим и незабываемым. Скорее начинайте смотреть мультик «Синий трактор» — бесплатно в хорошем качестве он доступен на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.1 КиноПоиск