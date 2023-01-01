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Синий трактор
1-й сезон

Синий трактор (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.82016, Синий трактор. Сезон 1 39 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Детский сериал приглашает самых маленьких зрителей в удивительный мир, где обучение и развлечение идут рука об руку. Включайте мультсериал «Синий трактор» для малышей — 1 сезон бесплатно в хорошем качестве легко и удобно смотреть на нашем видеосервисе Wink!

Первый сезон знакомит малышей с жизнерадостным Синим трактором и его дружелюбными спутниками: милым котенком Котэ, веселыми Кукутиками и мудрым Профессором кислых щей. Вместе они исследуют окружающий мир, учатся новому через игры и песни и делятся важными уроками доброты и дружбы. Каждая серия — это оригинальный рассказ, который помогает детям легко усваивать полезные знания. Наибольшей популярностью в первом сезоне пользуется эпизод «Едет трактор»: песня «По полям…» стала хитом.

Подарите детям возможность окунуться в мир знаний вместе с первым сезоном детского сериала «Синий Трактор» — мультик смотреть бесплатно можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

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