Детский сериал приглашает самых маленьких зрителей в удивительный мир, где обучение и развлечение идут рука об руку. Включайте мультсериал «Синий трактор» для малышей — 1 сезон бесплатно в хорошем качестве легко и удобно смотреть на нашем видеосервисе Wink!



Первый сезон знакомит малышей с жизнерадостным Синим трактором и его дружелюбными спутниками: милым котенком Котэ, веселыми Кукутиками и мудрым Профессором кислых щей. Вместе они исследуют окружающий мир, учатся новому через игры и песни и делятся важными уроками доброты и дружбы. Каждая серия — это оригинальный рассказ, который помогает детям легко усваивать полезные знания. Наибольшей популярностью в первом сезоне пользуется эпизод «Едет трактор»: песня «По полям…» стала хитом.



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