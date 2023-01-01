Синий трактор на детской площадке (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

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Синий трактор живет на большой детской площадке. У него есть друзья — Грузовик, Поливалка и Катка. Вместе они постоянно придумывают разные способы повеселиться, например, гоняют наперегонки, разыскивают клад в песочнице или устраивают представления как настоящие участники цирка. А параллельно с весельем они не забывают творить хорошие дела и помогать тем, кто попал в беду.



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