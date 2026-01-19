Потерянный болтик
Wink
Детям
Синий трактор на детской площадке
1-й сезон
Потерянный болтик

Синий трактор на детской площадке (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 85 смотреть онлайн

8.82019, Потерянный болтик
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любите машинки? Тогда мультик «Синий трактор на детской площадке» 2019 года для вас! Это добрая история о Синем тракторе и его друзьях, которые исследуют наш удивительный мир. 1 сезон мультсериала «Синий трактор на детской площадке» смотреть онлайн можно на стриминг-платформе Wink.

В первом сезоне мы познакомимся с главным героем мультфильма — четырехколесным трактором синего цвета по имени Синий трактор. Вместе с друзьями Грузовиком, Поливалкой и Каткой герой веселится, поет песни, устраивает гонки и делится интересными историями. А еще они познают мир: выясняют, как работают разные механизмы, кто такие животные, что такое желтый и красный цвета, зачем нужны заводы и многое другое.

Давайте исследовать наш мир вместе с Синим трактором и его товарищами! Смотрите первый сезон мультфильма «Синий трактор на детской площадке» все серии в высоком разрешении на видеоплатформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.1 КиноПоиск