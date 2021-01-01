Без памяти (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Ольга занимается продажами в китайской компании, но узнает, что руководство собирается уволить всех незамужних сотрудниц. Чтобы не потерять работу, Ольге нужно за две недели найти супруга. Отчаявшись в�стретить подходящего кандидата традиционными способами, она по совету подруги, работающей в больнице, решает выдать себя за невесту одного из пациентов – бизнесмена из Москвы, потерявшего память после жестокого нападения.



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