Короче. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Короче
1-й сезон
7-я серия
8.72019, Короче. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Короче (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Комедия по-быстрому. Голая правда о тридцатилетних, о которой не говорят вслух. Но не главный герой, этот парень говорит честно, быстро и вообще не думает. Он живeт от зарплаты до зарплаты, ходит в магазин со своим пакетом, хвастается айфоном перед друзьями и, конечно, безнадeжно влюблeн

Сериал Короче 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче»