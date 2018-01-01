Биография

Александр Завгородний — российский сценарист и продюсер. Родился 3 августа 1981 года. Александр начал карьеру в кино с роли сценариста. Он работал над сценариями эпизодов в комедийных сериалах «Светофор» и «Нереальная история». В 2015 году Александр стал креативным продюсером проектов «Крыша мира» и «Папа на вырост», однако карьеру сценариста не завершил. В 2022 году Завгородний вновь приступил к созданию сценариев для эпизодов сериала «Против всех», а в 2023 — стал одновременно сценаристом и креативным продюсером в проекте «Артист с большой дороги».