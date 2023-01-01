Артист с большой дороги (2024) смотреть сериал онлайн
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Дядя Коля выходит из тюрьмы и становится «няней под прикрытием». Легенда телепередачи «Городок» Юрий Стоянов в комедии от режиссера сериалов «Вампиры средней полосы» и «Папины дочки. Новые».
Искушенный вор-рецидивист по кличке Артист готов завязать с криминалом и уже подготовил себе «подушку безопасности», припрятав награбленное в пустующем доме сына. Однако после выхода из тюрьмы предусмотрительного дядю Колю ждет сюрприз: в доме живет его невестка и внуки, а значит к тайнику так просто не подобраться. Кем нужно притвориться, чтобы вас пустили к себе домой? Переодевшись сантехником, дядя Коля выяснил лишь одно: вернуть трофеи будет не так легко, как он ду�мал. Вот оно, пришло время вспомнить свое театральное прошлое!
Не терпится узнать, почему герою легче стать няней для своих внуков, чем открыть свое истинное лицо? Узнаете, какая из десяти ролей получится у Юрия Стоянова наиболее убедительной, когда начнете смотреть сериал «Артист с большой дороги» — премьера скоро на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов