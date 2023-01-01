Артист с большой дороги
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Артист с большой дороги
9.32024, Артист с большой дороги 1 сезон
Комедии16+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (2024) смотреть сериал онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дядя Коля выходит из тюрьмы и становится «няней под прикрытием». Легенда телепередачи «Городок» Юрий Стоянов в комедии от режиссера сериалов «Вампиры средней полосы» и «Папины дочки. Новые».

Искушенный вор-рецидивист по кличке Артист готов завязать с криминалом и уже подготовил себе «подушку безопасности», припрятав награбленное в пустующем доме сына. Однако после выхода из тюрьмы предусмотрительного дядю Колю ждет сюрприз: в доме живет его невестка и внуки, а значит к тайнику так просто не подобраться. Кем нужно притвориться, чтобы вас пустили к себе домой? Переодевшись сантехником, дядя Коля выяснил лишь одно: вернуть трофеи будет не так легко, как он думал. Вот оно, пришло время вспомнить свое театральное прошлое!

Не терпится узнать, почему герою легче стать няней для своих внуков, чем открыть свое истинное лицо? Узнаете, какая из десяти ролей получится у Юрия Стоянова наиболее убедительной, когда начнете смотреть сериал «Артист с большой дороги» — премьера скоро на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»

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