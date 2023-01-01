Артист с большой дороги (2024) смотреть сериал онлайн

Сюжет

Дядя Коля выходит из тюрьмы и становится «няней под прикрытием». Легенда телепередачи «Городок» Юрий Стоянов в комедии от режиссера сериалов «Вампиры средней полосы» и «Папины дочки. Новые».



Искушенный вор-рецидивист по кличке Артист готов завязать с криминалом и уже подготовил себе «подушку безопасности», припрятав награбленное в пустующем доме сына. Однако после выхода из тюрьмы предусмотрительного дядю Колю ждет сюрприз: в доме живет его невестка и внуки, а значит к тайнику так просто не подобраться. Кем нужно притвориться, чтобы вас пустили к себе домой? Переодевшись сантехником, дядя Коля выяснил лишь одно: вернуть трофеи будет не так легко, как он ду�мал. Вот оно, пришло время вспомнить свое театральное прошлое!



Не терпится узнать, почему герою легче стать няней для своих внуков, чем открыть свое истинное лицо? Узнаете, какая из десяти ролей получится у Юрия Стоянова наиболее убедительной, когда начнете смотреть сериал «Артист с большой дороги» — премьера скоро на Wink!



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