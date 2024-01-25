Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
3-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Няня героически спасает семью от грабителей, но Оля на всякий случай вызывает полицию. Все идет хорошо, пока полицейский не обнаруживает потерянный телефон горе-воришек. Таня считает, что вокруг новой няни слишком много совпадений, и устанавливает за Верой Михайловной слежку. Оля тем временем приглашает рабочих, чтобы вернуть на место злосчастный шкаф — кажется, путь к сокровищам Артиста вот-вот будет окончательно перекрыт. Виталик рассказывает Оле правду об аресте Андрея и уговаривает ее вернуться на работу, а между тем дядя Коля придумывает очередной план с переодеванием, чтобы выкрасть компрометирующую улику.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»