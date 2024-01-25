9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»
Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Няня героически спасает семью от грабителей, но Оля на всякий случай вызывает полицию. Все идет хорошо, пока полицейский не обнаруживает потерянный телефон горе-воришек. Таня считает, что вокруг новой няни слишком много совпадений, и устанавливает за Верой Михайловной слежку. Оля тем временем приглашает рабочих, чтобы вернуть на место злосчастный шкаф — кажется, путь к сокровищам Артиста вот-вот будет окончательно перекрыт. Виталик рассказывает Оле правду об аресте Андрея и уговаривает ее вернуться на работу, а между тем дядя Коля придумывает очередной план с переодеванием, чтобы выкрасть компрометирующую улику.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Антон
Володькин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов