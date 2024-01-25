Няня героически спасает семью от грабителей, но Оля на всякий случай вызывает полицию. Все идет хорошо, пока полицейский не обнаруживает потерянный телефон горе-воришек. Таня считает, что вокруг новой няни слишком много совпадений, и устанавливает за Верой Михайловной слежку. Оля тем временем приглашает рабочих, чтобы вернуть на место злосчастный шкаф — кажется, путь к сокровищам Артиста вот-вот будет окончательно перекрыт. Виталик рассказывает Оле правду об аресте Андрея и уговаривает ее вернуться на работу, а между тем дядя Коля придумывает очередной план с переодеванием, чтобы выкрасть компрометирующую улику.



Доберется ли Артист до тайника? Смотрите сериал «Артист с большой дороги» — 3 серия уже доступна онлайн на Wink.

