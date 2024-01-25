Артист и его сообщники выясняют, где мэр прячет свои деньги. Чтобы освободить Андрея, остается только одно — обвести главу города вокруг пальца. План готов, но личные проблемы мешают сосредоточиться. Николаю Ивановичу предстоит успеть выступить на школьном концерте в качестве няни Веры и встретиться с Таней, выдавая себя за сантехника Евгения. Тем временем Ольга получает доступ к рабочей почте мужа и находит подозрительные письма.



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