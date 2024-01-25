Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
7-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артист и его сообщники выясняют, где мэр прячет свои деньги. Чтобы освободить Андрея, остается только одно — обвести главу города вокруг пальца. План готов, но личные проблемы мешают сосредоточиться. Николаю Ивановичу предстоит успеть выступить на школьном концерте в качестве няни Веры и встретиться с Таней, выдавая себя за сантехника Евгения. Тем временем Ольга получает доступ к рабочей почте мужа и находит подозрительные письма.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»