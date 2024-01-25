Артист ищет способ надавить на мэра, чтобы освободить Андрея: для этого придется сыграть еще одну роль, и не только ему. Оля не может поверить, что муж врал ей по поводу отца, а Таня мечтает о свидании с сантехником Евгением и ради своей цели готова на отчаянные меры. Гордеев интересуется гостем из столицы и отправляет заместителя познакомиться с московским «решалой», заселившемся в местную гостиницу. А в семье Ангелиных трагедия: няня Вера уезжает в Волгоград.



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