Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
6-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 6
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артист ищет способ надавить на мэра, чтобы освободить Андрея: для этого придется сыграть еще одну роль, и не только ему. Оля не может поверить, что муж врал ей по поводу отца, а Таня мечтает о свидании с сантехником Евгением и ради своей цели готова на отчаянные меры. Гордеев интересуется гостем из столицы и отправляет заместителя познакомиться с московским «решалой», заселившемся в местную гостиницу. А в семье Ангелиных трагедия: няня Вера уезжает в Волгоград.

Сможет ли дядя Коля обвести мэра вокруг пальца? Сериал «Артист с большой дороги» смотреть онлайн можно на Wink — 6 серия в отличном качестве уже ждет вас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»