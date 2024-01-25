Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Артист находит адвоката, способного замять дело Андрея до суда — для этого, правда, нужно срочно добыть деньги из тайника. Вера Михайловна тем временем отправляется в кино на дружеское свидание, а Чук и Гек, сосланные дядей Колей на рынок честного труда, решают попытать счастья в автосервисе. Таней тем временем интересуются одновременно новый знакомый, художник, и старый — сантехник. Оля пытается найти способ достучаться до мэра города, чтобы привлечь внимание к делу Андрея. Находчивый Гек придумывает способ заработать даже на автомойке, а Чук разочаровывается в своих честных стремлениях.
Получится ли у Артиста наконец вскрыть тайник и какой секрет повезет выведать незадачливым братьям? Продолжайте смотреть сериал «Артист с большой дороги» — 5 серия уже доступна онлайн на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Антон
Володькин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов