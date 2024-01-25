Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
5-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артист находит адвоката, способного замять дело Андрея до суда — для этого, правда, нужно срочно добыть деньги из тайника. Вера Михайловна тем временем отправляется в кино на дружеское свидание, а Чук и Гек, сосланные дядей Колей на рынок честного труда, решают попытать счастья в автосервисе. Таней тем временем интересуются одновременно новый знакомый, художник, и старый — сантехник. Оля пытается найти способ достучаться до мэра города, чтобы привлечь внимание к делу Андрея. Находчивый Гек придумывает способ заработать даже на автомойке, а Чук разочаровывается в своих честных стремлениях.

Получится ли у Артиста наконец вскрыть тайник и какой секрет повезет выведать незадачливым братьям? Продолжайте смотреть сериал «Артист с большой дороги» — 5 серия уже доступна онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»