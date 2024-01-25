Артист находит адвоката, способного замять дело Андрея до суда — для этого, правда, нужно срочно добыть деньги из тайника. Вера Михайловна тем временем отправляется в кино на дружеское свидание, а Чук и Гек, сосланные дядей Колей на рынок честного труда, решают попытать счастья в автосервисе. Таней тем временем интересуются одновременно новый знакомый, художник, и старый — сантехник. Оля пытается найти способ достучаться до мэра города, чтобы привлечь внимание к делу Андрея. Находчивый Гек придумывает способ заработать даже на автомойке, а Чук разочаровывается в своих честных стремлениях.



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