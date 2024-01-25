Узнав, что его сына подставили, Артист ставит себе целью добраться до правды, но времени мало: дело вот-вот передадут в суд, а полиция не горит желанием копаться в уликах. Дядя Коля решает промотивировать правоохранителей, и теперь пробраться к заветному тайнику становится как никогда важно. Так в доме Ангелиных появляются жуки-короеды, а с ними — почти профессиональные дезинсекторы. Семья тем временем отправляется на пикник, куда Таня приглашает начальника Оли Виталика. Но, как обычно, блестящие планы Артиста оказываются под угрозой из-за бедокуров Чука и Гека.



Получится ли у Артиста добраться до денег на этот раз и какие сюрпризы ждут компанию на, казалось бы, безобидном пикнике? Сериал «Артист с большой дороги» смотреть онлайн можно на Wink — 4 серия уже ждет вас.

