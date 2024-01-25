Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Узнав, что его сына подставили, Артист ставит себе целью добраться до правды, но времени мало: дело вот-вот передадут в суд, а полиция не горит желанием копаться в уликах. Дядя Коля решает промотивировать правоохранителей, и теперь пробраться к заветному тайнику становится как никогда важно. Так в доме Ангелиных появляются жуки-короеды, а с ними — почти профессиональные дезинсекторы. Семья тем временем отправляется на пикник, куда Таня приглашает начальника Оли Виталика. Но, как обычно, блестящие планы Артиста оказываются под угрозой из-за бедокуров Чука и Гека.
Получится ли у Артиста добраться до денег на этот раз и какие сюрпризы ждут компанию на, казалось бы, безобидном пикнике? Сериал «Артист с большой дороги» смотреть онлайн можно на Wink — 4 серия уже ждет вас.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Антон
Володькин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов