Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
4-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Узнав, что его сына подставили, Артист ставит себе целью добраться до правды, но времени мало: дело вот-вот передадут в суд, а полиция не горит желанием копаться в уликах. Дядя Коля решает промотивировать правоохранителей, и теперь пробраться к заветному тайнику становится как никогда важно. Так в доме Ангелиных появляются жуки-короеды, а с ними — почти профессиональные дезинсекторы. Семья тем временем отправляется на пикник, куда Таня приглашает начальника Оли Виталика. Но, как обычно, блестящие планы Артиста оказываются под угрозой из-за бедокуров Чука и Гека.

Получится ли у Артиста добраться до денег на этот раз и какие сюрпризы ждут компанию на, казалось бы, безобидном пикнике? Сериал «Артист с большой дороги» смотреть онлайн можно на Wink — 4 серия уже ждет вас.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»