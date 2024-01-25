Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
8-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Противостояние Николая Ивановича и его давнего врага продолжается. В отчаянной попытке вернуть деньги мэр похищает семью Ангелиных. Команде Артиста приходится действовать оперативно, но случается то, чего никто не ожидал — предатель подкрадывается совсем близко и устраивает ловушку. Теперь спасти Ольгу, Татьяну и внуков может лишь няня Вера…

Удастся ли Николаю Ивановичу освободить заложников и вытащить сына из тюрьмы, узнаете в веселой комедии «Артист с большой дороги» — 8 серия 1 сезона ждет вас онлайн в отличном качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»