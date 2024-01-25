Противостояние Николая Ивановича и его давнего врага продолжается. В отчаянной попытке вернуть деньги мэр похищает семью Ангелиных. Команде Артиста приходится действовать оперативно, но случается то, чего никто не ожидал — предатель подкрадывается совсем близко и устраивает ловушку. Теперь спасти Ольгу, Татьяну и внуков может лишь няня Вера…



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