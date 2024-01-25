9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»
Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Противостояние Николая Ивановича и его давнего врага продолжается. В отчаянной попытке вернуть деньги мэр похищает семью Ангелиных. Команде Артиста приходится действовать оперативно, но случается то, чего никто не ожидал — предатель подкрадывается совсем близко и устраивает ловушку. Теперь спасти Ольгу, Татьяну и внуков может лишь няня Вера…
Удастся ли Николаю Ивановичу освободить заложников и вытащить сына из тюрьмы, узнаете в веселой комедии «Артист с большой дороги» — 8 серия 1 сезона ждет вас онлайн в отличном качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Антон
Володькин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов