Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
2-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артисту удается произвести впечатление не только на маму Олю, но и на конкурентку — так дедушка становится няней у собственных внуков. Чук и Гек тем временем решают удивить дядю Колю, а заодно заработать прощение и авторитет. Оля готовится к первому дню на работе, а детектив Таня решает проверить новую няню. Дима связывается с плохой компанией, и Вере Михайловне приходится вмешаться в пацанские разборки.

Продержится ли Артист хотя бы день в амплуа няни двух неугомонных детей? Смотрите 2 серию комедии «Артист с большой дороги» — сериал доступен в отличном качестве на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»