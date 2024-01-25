Артисту удается произвести впечатление не только на маму Олю, но и на конкурентку — так дедушка становится няней у собственных внуков. Чук и Гек тем временем решают удивить дядю Колю, а заодно заработать прощение и авторитет. Оля готовится к первому дню на работе, а детектив Таня решает проверить новую няню. Дима связывается с плохой компанией, и Вере Михайловне приходится вмешаться в пацанские разборки.



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