Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Юрий Стоянов в роли Артиста, который играет не на сцене, а в жизни. Комедия от режиссера проектов «Два холма» и «Гранд». Не пропустите премьеру 1 сезона нового Wink Originals — сериал «Артист с большой дороги» скоро будет доступен онлайн!



В первом сезоне вы познакомитесь с дядей Колей, талантливым и искушенным авантюристом, который связал свою жизнь с криминалом. Отбыв в тюрьме не один срок, вор-рецидивист решает завязать с мошенничеством. Дело за малым — придумать, как пробраться к тайнику, где он предусмотрительно спрятал награбленное. Вы узнаете, почему дядя Коля с юности носит прозвище Артист, и познакомитесь с его подельниками Чуком и Геком. Удастся ли герою на этот раз провернуть хитрый план и не выдать себя?



Вас ждет настоящий спектакль, в котором будут ограбление, трепетные семейные сцены, любовная линия и много юмора. Подписывайтесь на Wink, чтобы одним из первых оценить комедийный сериал «Артист с большой дороги» — 1 сезон скоро будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре!



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