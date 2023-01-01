Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Юрий Стоянов в роли Артиста, который играет не на сцене, а в жизни. Комедия от режиссера проектов «Два холма» и «Гранд». Не пропустите премьеру 1 сезона нового Wink Originals — сериал «Артист с большой дороги» скоро будет доступен онлайн!
В первом сезоне вы познакомитесь с дядей Колей, талантливым и искушенным авантюристом, который связал свою жизнь с криминалом. Отбыв в тюрьме не один срок, вор-рецидивист решает завязать с мошенничеством. Дело за малым — придумать, как пробраться к тайнику, где он предусмотрительно спрятал награбленное. Вы узнаете, почему дядя Коля с юности носит прозвище Артист, и познакомитесь с его подельниками Чуком и Геком. Удастся ли герою на этот раз провернуть хитрый план и не выдать себя?
Вас ждет настоящий спектакль, в котором будут ограбление, трепетные семейные сцены, любовная линия и много юмора. Подписывайтесь на Wink, чтобы одним из первых оценить комедийный сериал «Артист с большой дороги» — 1 сезон скоро будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре!
Сериал Артист с большой дороги 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов