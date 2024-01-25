Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Артист с большой дороги
1-й сезон
1-я серия
9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»

Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После неудачного ограбления бывалый вор Николай Данилов по кличке Артист попадает в тюрьму на восемь лет. Выйдя на свободу, грабитель твердо решает завязать. Однако, приехав забрать заначку, Данилов узнает, что в пустовавшем раньше доме теперь живет семья его сына. Сам Андрей, правда, угодил за решетку, и его жена и дети вынуждены привыкать к жизни втроем. Оля пытается придумать, как обеспечить семью и не забыть о детях, и решается нанять няню. Ну а дедушка под прикрытием использует подвернувшуюся возможность забрать свое.

Какая роль пополнит резюме Артиста на этот раз? Бенефис Юрия Стоянова — сериал «Артист с большой дороги»: смотрите 1 серию на Wink уже сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Артист с большой дороги»