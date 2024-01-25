После неудачного ограбления бывалый вор Николай Данилов по кличке Артист попадает в тюрьму на восемь лет. Выйдя на свободу, грабитель твердо решает завязать. Однако, приехав забрать заначку, Данилов узнает, что в пустовавшем раньше доме теперь живет семья его сына. Сам Андрей, правда, угодил за решетку, и его жена и дети вынуждены привыкать к жизни втроем. Оля пытается придумать, как обеспечить семью и не забыть о детях, и решается нанять няню. Ну а дедушка под прикрытием использует подвернувшуюся возможность забрать свое.



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