9.32024, Артист с большой дороги. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Бенефис Юрия Стоянова в криминально-семейной комедии от создателей сериала «Папины дочки. Новые»
Артист с большой дороги (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Артист с большой дороги
Сезон 1 Серия 8
О сериале
После неудачного ограбления бывалый вор Николай Данилов по кличке Артист попадает в тюрьму на восемь лет. Выйдя на свободу, грабитель твердо решает завязать. Однако, приехав забрать заначку, Данилов узнает, что в пустовавшем раньше доме теперь живет семья его сына. Сам Андрей, правда, угодил за решетку, и его жена и дети вынуждены привыкать к жизни втроем. Оля пытается придумать, как обеспечить семью и не забыть о детях, и решается нанять няню. Ну а дедушка под прикрытием использует подвернувшуюся возможность забрать свое.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Владислав
Воробей
- Актёр
Антон
Шаврин
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АЗСценарист
Александр
Завгородний
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Антон
Володькин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Станислав
Беккер
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов