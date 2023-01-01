Биография

Илья Силаев — сценарист, режиссер. Родился в Чехове 11 июня 1989 года. С будущей профессией Илья определился еще в школе — парень усердно готовился к поступлению в театральный университет и в 2010 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Не получив предложений о работе в кино, мужчина начал создавать свои картины. Так, взяв в руки блокнот и ручку, он написал свой первый сценарий, а затем на старую камеру снял первую короткометражку и самостоятельно смонтировал ее на слабом ноутбуке. В 2017 году окончил Московскую школу кино по специальности «режиссер». В 2016 году Илья Силаев смело заявил о себе, сняв документальный фильм «Жираф». Яркой работой кинодеятеля стал сериал «ИП Пирогова». Совместно с телеканалом СТС под его режиссурой вышла передача «Миша портит все». В 2021 году он выпустил комедийный сериал «Сестры».