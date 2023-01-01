Биография

Лина Миримская — актриса. Родилась в Севастополе 25 марта 1982 года. Выросла будущая артистка в творческой семье: мама девочки — актриса Ольга Блок-Миримская, отец — архитектор. Несмотря на то, что Лина дебютировала на сцене в 12 лет, поступление в театральный университет далось ей не сразу — спустя 4 отказа девушку приняли в ГИТИС. После окончания учебного заведения в 2003 году актрису зачислили в труппу театра Олега Табакова. Путь в кино Лины Миримской начался с эпизодических ролей, а фильм «Одна любовь на миллион» сделал актрису узнаваемой. В 2010 году актрисе улыбнулась удача, и на экраны вышло сразу 4 премьеры с ее участием, среди которых фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Позднее Ангелина появилась в телесериале «Бедные люди», где перевоплотилась в непривычную для нее ранее роль стиптизерши. В 2021 году актриса получила главные роли сразу в двух рейтинговых проекта: в сериалах «Иванько» и «Сестры».