Джигалоу (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
У московского жиголо Эдуарда непростые времена. Профсоюз поручил ему обучать азам профессии неопытного стажера Вову, тогда как самого Эдика преследуют люди генерала полиции, чью жену соблазнитель развел на деньги. Выход из положения предлагает Володя, приметивший для себя и наставника пару перспективных жертв – беззаботных и невероятно богатых подруг Олю и Риту. Вот только девушки совсем не так просты, как думают наши жиголо…
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- РБРежиссёр
Руслан
Бальтцер
- Актёр
Павел
Баршак
- Актёр
Михаил
Кремер
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актриса
Лина
Миримская
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ВЛАктёр
Валерий
Лернер
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Годин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- МЗСценарист
Матвей
Зубалевич
- РБСценарист
Руслан
Бальтцер
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- МЗПродюсер
Матвей
Зубалевич
- ОКПродюсер
Олег
Конышев
- НФПродюсер
Наталья
Фомина
- МШХудожница
Мария
Шенталинская
- ВБМонтажёр
Василий
Болтов
- МЧОператор
Максим
Чирков