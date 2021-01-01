Джигалоу (фильм, 2021) смотреть онлайн

У московского жиголо Эдуарда непростые времена. Профсоюз поручил ему обучать азам профессии неопытного стажера Вову, тогда как самого Эдика преследуют люди генерала полиции, чью жену соблазнитель развел на деньги. Выход из положения предлагает Володя, приметивший для себя и наставника пару перспективных жертв – беззаботных и невероятно богатых подруг Олю и Риту. Вот только девушки совсем не так просты, как думают наши жиголо…



Джигалоу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.