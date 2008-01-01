Никто не знает про секс 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.82008, Никто не знает про секс 2
Комедии91 мин18+
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Сюжет
Кеша и Шишко отправляются в столицу Зимних Олимпийских Игр 2014 для того, чтобы стать участниками экстремально-сексуального реалити-шоу NO SEX. Ведущая шоу — блондинка Арабелла. Она сделает все, что от нее зависит, чтобы проигрыш оказался сладким. Казалось бы, результат предрешен. Но парни так про�сто не сдадутся!
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Информация
Рейтинг
1.6 КиноПоиск
1.7 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Гордеев
- Актриса
Ксения
Собчак
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Александр
Баширов
- Актриса
Даша
Чаруша
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ККАктёр
Кирилл
Канахин
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актриса
Екатерина
Мадалинская
- Актриса
Лина
Миримская
- АПАктриса
Алина
Поличук
- ММСценарист
Максим
Монаков
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов