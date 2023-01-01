Биография

Екатерина Мадалинская — российская киноактриса. Родилась в Москве 4 августа 1983 года. В детстве занималась классическими танцами. Получив аттестат, стала слушательницей ВГИКа, где училась актерской профессии у Эммануила Виторгана. Во время учебы работала в Культурном центре на Остоженке. Окончив вуз и получив диплом, работала в театре, начала сниматься в кино. Екатерина Мадалинская дебютировала на экране в сериалах «Марш Турецкого» и Next 3. Ее творческим амплуа стали роли ярких и раскрепощенных женщин. Принимала участие в сериалах «Триггер», «Последний мент», «Физрук», «Мамочки», играла в многосерийном детективе «Коп».