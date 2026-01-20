ФакАп
Wink
Фильмы
ФакАп
7.62025, ФакАп
Комедия15 мин18+
Фильм в подписке «START»

ФакАп (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

История о пациентке, чей визит в поликлинику превращается в череду курьёзных недоразумений.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск