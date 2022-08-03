Сестры (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.22021, Сестры. Сезон 1 20 серий
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+44 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 13
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 18
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 19
- 18+27 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Начало яркой семейной комедии от авторов «Кухни» о трех девушках в суровом мужском бизнесе. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Сестры» 1 сезон в отличном качестве уже сейчас!
Первый сезон познакомит вас с тремя сестрами, которые не общались десять лет и жили совершенно разной жизнью, пока им не достался в наследство автосервис отца. Теперь столичной бизнес-леди, интеллигентной учительнице и провинциальной парикмахерше предстоит заново искать общий язык, руководить коллективом из сорока мужчин и сделать из убыточного дела самый успешный бизнес в стране.
Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе и включайте 1 сезон российской комедии «Сестры» — сериал смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно только на Wink!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Денис
Першин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков