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Сестры
1-й сезон

Сестры (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.22021, Сестры. Сезон 1 20 серий
Комедия, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Начало яркой семейной комедии от авторов «Кухни» о трех девушках в суровом мужском бизнесе. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Сестры» 1 сезон в отличном качестве уже сейчас!

Первый сезон познакомит вас с тремя сестрами, которые не общались десять лет и жили совершенно разной жизнью, пока им не достался в наследство автосервис отца. Теперь столичной бизнес-леди, интеллигентной учительнице и провинциальной парикмахерше предстоит заново искать общий язык, руководить коллективом из сорока мужчин и сделать из убыточного дела самый успешный бизнес в стране.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестры»