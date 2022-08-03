Начало яркой семейной комедии от авторов «Кухни» о трех девушках в суровом мужском бизнесе. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Сестры» 1 сезон в отличном качестве уже сейчас!



Первый сезон познакомит вас с тремя сестрами, которые не общались десять лет и жили совершенно разной жизнью, пока им не достался в наследство автосервис отца. Теперь столичной бизнес-леди, интеллигентной учительнице и провинциальной парикмахерше предстоит заново искать общий язык, руководить коллективом из сорока мужчин и сделать из убыточного дела самый успешный бизнес в стране.



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