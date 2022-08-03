9.22021, Серия 1-2
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сестры (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 13
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 18
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 19
- 18+27 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 20
О сериале
История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Денис
Першин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков