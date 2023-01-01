Биография

Андрей Дерьков – актер, сценарист, композитор. Родился в белорусском городе Барановичи 8 августа 1976 года. Как сценарист Дерьков более известен в составе команды КВН БГУ, которая становилась чемпионом Высшей лиги во время игр в Москве и на Кипре. Позднее опытный артист входил в сборную «КВН XXI века». Работал на белорусском телевидении, вел авторские музыкальные проекты «Клип-обойма» и «Точка». Был утвержден на пост исполнительного продюсера Первого белорусского национального канала, но позднее оставил его. Первый сценарий Андрей Дерьков написал к комедийному сериалу СТС «Игрушки». За ним последовали и другие комедийные проекты: «Светофор», «Последний из Магикян», «Мамочки» «Ивановы-Ивановы». Первым сериалом, в котором снялся кинодеятель, стал драматический боевик «Надежда». В 2021 году выступил сценаристом сериала «Сестры».