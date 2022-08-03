Сестры. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Сестры
1-й сезон
16-я серия
9.22021, Сестры. Сезон 1. Серия 16
Комедия, Мелодрама18+
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Сестры (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестры»