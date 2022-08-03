Мамы 3
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Мамы 3

Мамы 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Мамы 3
Комедия88 мин12+

О фильме

31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу праздновать Новый Год «по-европейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамы 3»