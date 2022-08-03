Мамы 3 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу праздновать Новый Год «по-европейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Малков
- ЭНРежиссёр
Эмиль
Никогосян
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актриса
Анастасия
Заворотнюк
- Актёр
Андрей
Ургант
- Актёр
Гарик
Харламов
- ЕСАктёр
Евгений
Сморигин
- Актёр
Тимур
Родригез
- КОАктриса
Кристина
Орса
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Егор
Бортник
- ЭНСценарист
Эмиль
Никогосян
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ОТПродюсер
Олег
Тетерин
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- НСХудожник
Наурис
Сталажс
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АТМонтажёр
Александра
Терехова
- ЯЭОператор
Янис
Эглитис
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман