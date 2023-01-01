Биография

Тимур Родригез — российский певец, актер, шоумен, телеведущий. Победитель конкурса «Стань VJ MTV», что и стало стартом его карьеры. Родился в Пензе 14 октября 1979 года. Отец будущего артиста работал актером кукольного театра, а мама преподавала в школе. Юный Тимур пошел по ее стопам и поступил в педагогический вуз. Начинал карьеру с участия в телевизионной программе КВН. Длительный период участвовал в «Comedy Club», а также других ТВ-шоу. Посвятил жизнь двум направлениям — телевидению и музыке. В 2009 году записал первую песню. Далее появились другие треки, в том числе совместные с популярными исполнителями. В 2011 году выступил с первым сольным концертом. Параллельно с этим Тимур работал телеведущим развлекательных программ. В 2015 году выпустил первый альбом, а также снял короткометражный фильм, посвященный ему. Продолжает вести популярные шоу, участвует в них в качестве представителя жюри. Актерская карьера Тимура Родригеза началась в 2005 году. Среди известных работ роли в таких фильмах и сериалах, как «Счастливы вместе», «Служебный роман. Наше время» и других. Дублировал и озвучивал мультфильмы «Шевели ластами!», «Angry Birds в кино», «Белка и Стрелка. Лунные приключения» и прочие.