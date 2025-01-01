Фильм Доктор Динозавров

«Доктор Динозавров» (2025) — это новый анимационный проект от режиссера Максима Волкова. В озвучке приняли участие популярные актеры, среди которых Роман Курцын и Сергей Гармаш.



Сюжет вращается вокруг школьника Фила Динозаврова, чья жизнь никак не складывается: одноклассники считают его ботаником, девочки обходят стороной, а отец с его «устаревшим» музеем палеонтологии лишь подливает масла в огонь. Но все меняется, когда случайность превращает будни Фила в настоящее приключение. Впереди ждут древние джунгли, опасные испытания и необычные союзники — от болтливого динозавра до людей, которых он совсем не ожидал увидеть рядом.



Создатели обещают динамичный сюжет, смешные диалоги, качественную анимацию и саундтрек, в котором мелькают и знакомые российские хиты. Смотреть «Доктор Динозавров» можно всей семьей — мультфильм будет интересен и детям, и взрослым. Бронируйте билеты на Wink и отправляйтесь навстречу приключениям!



