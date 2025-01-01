Фильм Доктор Динозавров
О фильме
«Доктор Динозавров» (2025) — это новый анимационный проект от режиссера Максима Волкова. В озвучке приняли участие популярные актеры, среди которых Роман Курцын и Сергей Гармаш.
Сюжет вращается вокруг школьника Фила Динозаврова, чья жизнь никак не складывается: одноклассники считают его ботаником, девочки обходят стороной, а отец с его «устаревшим» музеем палеонтологии лишь подливает масла в огонь. Но все меняется, когда случайность превращает будни Фила в настоящее приключение. Впереди ждут древние джунгли, опасные испытания и необычные союзники — от болтливого динозавра до людей, которых он совсем не ожидал увидеть рядом.
Создатели обещают динамичный сюжет, смешные диалоги, качественную анимацию и саундтрек, в котором мелькают и знакомые российские хиты. Смотреть «Доктор Динозавров» можно всей семьей — мультфильм будет интересен и детям, и взрослым. Бронируйте билеты на Wink и отправляйтесь навстречу приключениям!
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- МВРежиссёр
Максим
Волков
- МТРежиссёр
Майя
Туркина
- ДСАктриса
Дария
Ставрович
- ВВАктёр
Владимир
Войтюк
- СБАктёр
Сергей
Боголюбский
- Актёр
Сергей
Гармаш
- ВСАктриса
Василиса
Савкина
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Тимур
Родригез
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- МВСценарист
Максим
Волков
- АГСценарист
Антон
Гречко
- ВЗПродюсер
Владимир
Задорожный
- Продюсер
Мария
Поддубная
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- МГПродюсер
Марина
Гуртовая
- АГХудожник
Антон
Гречко
- СБХудожница
Светлана
Болдина
- МВМонтажёр
Максим
Волков
- МТМонтажёр
Майя
Туркина
- АКМонтажёр
Анастасия
Корабельникова
- СБОператор
Светлана
Болдина
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель