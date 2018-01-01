Wink
Фильмы
Доктор Динозавров
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Динозавров»

Режиссёры

Максим Волков

Режиссёр
Майя Туркина

Режиссёр

Актёры

Дария Ставрович

Актриса
Владимир Войтюк

АктёрФил
Сергей Боголюбский

Актёр
Сергей Гармаш

Актёрпрофессор Динозавров
Василиса Савкина

АктрисаРина
Роман Курцын

АктёрСупербратан
Тимур Родригез

АктёрВеган

Сценаристы

Мария Парфёнова

Сценарист
Максим Волков

Сценарист
Антон Гречко

Сценарист

Продюсеры

Владимир Задорожный

Продюсер
Мария Поддубная

Продюсер
Вадим Верещагин

Продюсер
Альбина Мухаметзянова

Продюсер
Дмитрий Аверкиев

Продюсер
Марина Гуртовая

Продюсер

Художники

Антон Гречко

Художник
Светлана Болдина

Художница

Монтажёры

Максим Волков

Монтажёр
Майя Туркина

Монтажёр
Анастасия Корабельникова

Монтажёр

Операторы

Светлана Болдина

Оператор

Композиторы

Алексей Яковель

Композитор