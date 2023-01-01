Биография

Андрей Ургант – актер театра и кино, ведущий телевизионных программ, родился в 1956 году в Ленинграде. В 2007 году комедийный талант актера был отмечен специальной премией «Петрополь». Родители Андрея – известные актеры театра Лев Милиндер и Нина Ургант. После их развода мальчик 3 года жил в интернате. В школьные годы успешно занимался несколькими видами спорта, увлекался музыкой и литературой. Высшее образование получил в театральном институте родного города. Играл на сценах театров имени Комиссаржевской и Ленинского комсомола. Большинство ролей Урганта были комедийного характера, что вполне соответствовало его амплуа. Актер был женат 4 раза. В первом браке у него родился сын Иван, который стал популярным телеведущим. Вторая супруга подарила ему дочь. Последняя избранница младше Урганта на 30 лет, что не мешает их счастливому браку. Кинематографическая биография актера началась в 1982 году, когда он снимался в детских спектаклях. В 1993 году Ургант снялся в приключенческом фильме «Окно в Париж». Картина получила широкую популярность не только на родине, но и в США, собрав там более 255 тысяч долларов. Колоритный актер с успехом играл роли в боевиках, драмах и комедиях, придавая своим персонажам неповторимую индивидуальность. В 2000-х годах в прокат вышло несколько популярных фильмов с участием Андрея Урганта. Зрителям запомнились его роли в «Мастере и Маргарите» и в сериалах «Семья» и «Воронины». Всего в активе Урганта более 70 кинематографических работ.