Снегурочку вызывали? (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.01985, Снегурочку вызывали?
Драма, Комедия64 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВМРежиссёр
Валентин
Морозов
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Ольга
Волкова
- ИКАктёр
Иван
Краско
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- НИАктёр
Николай
Ивановский
- КСАктёр
Константин
Судинщиков
- Актёр
Андрей
Ургант
- Актёр
Георгий
Штиль
- ВКАктёр
Валерий
Кравченко
- НДСценарист
Нина
Давыдова
- НСОператор
Николай
Строганов
- АМКомпозитор
Александр
Мнацаканян