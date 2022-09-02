Снегурочку вызывали? (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Снегурочку вызывали?
Эта история происходит в канун Нового года: водитель автобуса соглашается заменить заболевшего актера и сыграть роль Деда Мороза. Так он знакомится со Снегурочкой — одинокой, как и он, и не слишком удачливой в личной жизни актрисой...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb