КрисТина (сериал, 2021) смотреть онлайн
7.22021, КрисТина 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города, хотя когда-то мечтала стать ветеринаром. Девушка отказывается брать судьбу в свои руки и доверяет любой выбор монетке, подаренной отцом. Она строит большие планы на отпуск с парнем, но в первый же день всe летит к чертям. Крис встречает б�ывшего, а рядом с ним неожиданно видит другую версию себя — уверенную и успешную Тину, чья жизнь сложилась совсем иначе. Кто же из девушек — настоящая Кристина?
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВРРежиссёр
Владимир
Ракша
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Андрей
Ургант
- Актриса
Евгения
Дмитр�иева
- СДАктриса
Софья
Донианц
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актриса
Вера
Островская
- ИСАктёр
Илья
Синцов
- МРАктёр
Максим
Радугин
- ААСценарист
Анна
Аносова
- ЛЛСценарист
Лариса
Леоненко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- НБМонтажёр
Николай
Беляков
- АБОперат�ор
Артем
Бурко
- ДГОператор
Дарья
Геллер
- ДСКомпозитор
Денис
Суров