КрисТина
Wink
Сериалы
КрисТина

КрисТина (сериал, 2021) смотреть онлайн

7.22021, КрисТина 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города, хотя когда-то мечтала стать ветеринаром. Девушка отказывается брать судьбу в свои руки и доверяет любой выбор монетке, подаренной отцом. Она строит большие планы на отпуск с парнем, но в первый же день всe летит к чертям. Крис встречает бывшего, а рядом с ним неожиданно видит другую версию себя — уверенную и успешную Тину, чья жизнь сложилась совсем иначе. Кто же из девушек — настоящая Кристина?

Все сезоны сериала КрисТина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «КрисТина»

Всё