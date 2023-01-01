Пётр Скворцов

Биография

Петр Скворцов — российский актер театра и кино. Обладатель премий «Золотой лист», Golden Unicorn Awards. Родился в Москве 12 июня 1994 года. Посещал детскую студию, где играл в спектаклях «Том Сойер» и «Царевна-лягушка». Поступил в Школу-студию МХАТ. Играл на ударных инструментах в группе Post-a-nova и участвовал в постановках в театре «Практика», Электротеатре «Станиславский», Центре имени Мейерхольда, театре Театр.doc, Боярских палатах Союза театральных деятелей, культурном центре на заводе «Кристалл». Петр Скворцов дебютировал в кино в 2008 году, в 14-летнем возрасте. Первыми стали роли в сериале «Висяки», боевике «Монтана», триллере «Индиго». А в 2010 году юный актер исполнил свою первую главную роль в спортивной драме «Борцу не больно». В 2015 году выступил в главной роли в картине «Ученик». Сыграл в драме «Доктор Преображенский», одну из главных ролей в комедиях «Возвращение Робинзона» и «жЫЫЫзнь». Участвовал в мини-сериале «Молчание», сериале «Мятеж», полнометражной военной драме «Т-34». В фильмографии молодого актера больше 50 ролей.