Когда она приходит (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В жизни Максима наступил застой. Работа утомила, быт не складывается, скоро развод с женой. Однажды он видит, как на переходе машина сбивает Варвару. Девушка переживает клиническую смерть, а после получает способность исполнять желания и охотно помогает Максиму наладить дела. Максим становится увереннее, успешнее, но его характер непоправимо меняется.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актриса
Аглая
Тарасова
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Максим
Виторган
- МЮАктёр
Марк
Юсеф
- ЕЛАктриса
Елена
Лычагина
- ДТАктёр
Денис
Ткачев
- ТМАктёр
Татьяна
Маляревская
- Сценарист
Александр
Цой
- ЕГСценарист
Евгений
Гущин
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- Продюсер
Федор
Попов
- МЧПродюсер
Михаил
Чечельницкий
- НКОператор
Никита
Кармен