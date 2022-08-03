Когда она приходит
Wink
Фильмы
Когда она приходит
6.72019, Когда она приходит
Триллер, Фантастика93 мин18+

Когда она приходит (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В жизни Максима наступил застой. Работа утомила, быт не складывается, скоро развод с женой. Однажды он видит, как на переходе машина сбивает Варвару. Девушка переживает клиническую смерть, а после получает способность исполнять желания и охотно помогает Максиму наладить дела. Максим становится увереннее, успешнее, но его характер непоправимо меняется.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда она приходит»