Биография

Вера Островская — российская актриса. Родилась в Москве 15 мая 2012 года. Была участницей коллектива эстрадно-джазового пения «Триумф», занималась современными танцами. Впервые на экране засветилась в сериале «Ивановы-Ивановы», сыграв девочку из детского дома. Сегодня Вера Островская активно играет в телевизионных проектах, на ее счету более 22 ролей. Она снялась в таких сериалах, как «Анатомия убийства», «За час до рассвета», «Серебряный волк», «Тетя Марта». Также Вера исполнила одну из главных ролей в комедийном триллере «Аврора» с Еленой Трониной.