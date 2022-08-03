КрисТина (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города, хотя когда-то мечтала стать ветеринаром. Девушка отказывается брать судьбу в свои руки и доверяет любой выбор монетке, подаренной отцом. Она строит большие планы на отпуск с парнем, но в первый же день всe летит к чертям. Крис встречает бывшего, а рядом с ним неожиданно видит другую версию себя — уверенную и успешную Тину, чья жизнь сложилась совсем иначе. Кто же из девушек — настоящая Кристина?

