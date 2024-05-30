Биография

Анастасия Заворотнюк — театральная и киноактриса, телеведущая. Обладательница звания Заслуженной артистки РФ. Родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Будущая артистка выросла в семье актрисы и режиссера, поэтому о театральной карьере начала мечтать еще с раннего детства. После школы поступила на исторический факультет, однако проучилась там только год — бросила вуз ради поступления в театральную школу при МХАТе. После ее окончания стала артисткой Московской театральной студии. Анастасия Заворотнюк дебютировала в качестве актрисы в киноленте «Машенька» в 1991 году. Популярность актриса получила благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». С 2005 года Анастасия начала появляться на экранах ТВ в качестве телеведущей. Она вела такие программы, как «Хорошие песни» и «Танцы со звездами», а также новогодние вечера и другие торжественные мероприятия.