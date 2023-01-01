Биография

Юрис Лауциньш — актер. Родился в Латвии 25 мая 1957 года. Впервые попробовал себя на сцене в 10-летнем возрасте в 1967 году. Будущий артист получил актерское образование в Щукинском театральном училище в 1988 году. Также закончил курс в Театральном училище им. Щепкина. Снимался в кино, работал на телевидении и в таких театрах, как Ярославский академический, Челябинский ТЮЗ, Рижский ТЮЗ и Драматический театр в Брянске. Любителям театра особенно запомнилась его работа в спектакле «Канотье». Дебютной ролью Юриса Лауциньша стал Константин Накомонов в фильме «Миг Удачи». На протяжении своей творческой карьеры актер сыграл свыше шестидесяти ролей в различных кинопроектах. Наиболее известные из них: «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны 3», «Бандитский Петербург 9», «Попытка к бегству», «Литейный 4», «Интерны», «Пропавший без вести», «Побег», «Склифосовский», «Трудно быть богом». Широкую известность актеру принесла роль Соломона в сериале «Побег».