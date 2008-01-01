Юрьев день (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиняфильма «Юрьев день»— талантливая и всемирно известная оперная исполнительница Любовь. Вместе со своим сыном она собирается переезжать в Германию, но сначала женщина хочет познакомить Андрея со своим родным городом, поэтому перед отъездом они отправляются в небольшой провинциальный город Юрьев-Польский. Именно там происходит страшное событие —Любовь теряет своего сына, а вместе с ним голос, имя и все то, что было смыслом ее жизни.



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