Юрьев день
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Юрьев день

Юрьев день (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.82008, Юрьев день
Драмы, Детективы133 мин18+
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Сюжет

Главная героиняфильма «Юрьев день»— талантливая и всемирно известная оперная исполнительница Любовь. Вместе со своим сыном она собирается переезжать в Германию, но сначала женщина хочет познакомить Андрея со своим родным городом, поэтому перед отъездом они отправляются в небольшой провинциальный город Юрьев-Польский. Именно там происходит страшное событие —Любовь теряет своего сына, а вместе с ним голос, имя и все то, что было смыслом ее жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb