Юрьев день (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.82008, Юрьев день
Драмы, Детективы133 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Главная героиняфильма «Юрьев день»— талантливая и всемирно известная оперная исполнительница Любовь. Вместе со своим сыном она собирается переезжать в Германию, но сначала женщина хочет познакомить Андрея со своим родным городом, поэтому перед отъездом они отправляются в небольшой провинциальный город Юрьев-Польский. Именно там происходит страшное событие —Любовь теряет своего сына, а вместе с ним голос, имя и все то, что было смыслом ее жизни.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- РШАктёр
Роман
Шмаков
- Актёр
Сергей
Сосновский
- ЕКАктриса
Евгения
Кузнецова
- СМАктёр
Сергей
Медведев
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ЮЛАктёр
Юрис
Лауциньш
- УЛАктриса
Ульяна
Лукина
- ООАктриса
Ольга
Онищенко
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв